Tuvana Türkay: Koronavirüsü atlattım

Tuvana Türkay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve 16 günlük karantina süreci sonrasında yapılan testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Yur tdışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

"EVDE TEDAVİ OLDUM"

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncunun evde tedavisi başladı.

"BAĞIŞ YAPMAK İSTERİM"

Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşım yapan Tuvana Türkay, test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı. Türkay paylaşımında, "Herkese merhaba. Koronavirüsü atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli oldu. İmmun plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler" ifadelerini kullandı.