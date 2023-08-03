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Yaz sezonunda ünlüler de tatillerini sürdürüyor.
Kimileri Bodrum'u tercih ederken kimisi ise yurt dışında deniz, kum ve güneşi değerlendiriyor.
Oyuncu Tuvana Türkay da tatilini Yunanistan'da geçiren isimlerden biri.
Aşk bitti, tatil başladı
Türkay, evlenecekleri konuşulan sevgilisi İzzet Antebi ile yollarını ayırdı.
Ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam eden Türkay, Yunanistan'da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Oryantal şovunu paylaştı
Oyuncu bu kez fotoğraf yerine dans ettiği anları paylaştı.
Bikinisiyle oryantal şov yapan Türkay, "Oryantal sevgimiz sorgulanmasın" notunu düştü.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.