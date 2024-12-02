Tuvana Türkay siyah elbisesiyle büyüledi! Takipçileri yorum yağdırdı

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"Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi ortaya çıkarın mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" diyen ünlü oyuncu Tuvana Türkay, güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren ve şu aralar Teşkilat dizisinde Kate karakterine hayat veren Tuvana Türkay son olarak siyah mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

SÜTYEN KISMI GÖZ KAMAŞTIRDI

Tamamen siyah elbisenin taşlı sütyen kısmı dikkat çekti. Türkay'ın pozlarına hayranlarından yorum yağdı.