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    Tuvana Türkay, spora başladı

    Fit haliyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Tuvana Türkay, spora ağırlık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 10:56
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    Tuvana Türkay, spora başladı

    Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmayı başarıyor.

    KALÇA ÇALIŞIYOR

    Spora başlayan Tuvana Türkay, spor salonundan paylaşım yaptı.  Zorlu antremanda nasıl çalıştığını takipçilerine gösteren Tuvana Türkay'ın kalça çalıştığı anlar, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tuttu.

    Transparan bir üst ve spor bir tayt giyen Tuvana Türkay'ın tarzına da beğeni geldi.

    HALA YALNIZ

    14 Şubat Sevgililer Günü'ne sevgilisiz giren güzel oyuncu, o romantik günde arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yemişti.

    Tuvana Türkay, spora başladı ViDEO

    Tuvana Türkay, spora başladı #1

    Tuvana Türkay, spora başladı #2


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