Fit haliyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Tuvana Türkay, spora ağırlık verdi.

Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmayı başarıyor.

KALÇA ÇALIŞIYOR

Spora başlayan Tuvana Türkay, spor salonundan paylaşım yaptı. Zorlu antremanda nasıl çalıştığını takipçilerine gösteren Tuvana Türkay'ın kalça çalıştığı anlar, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tuttu.

Transparan bir üst ve spor bir tayt giyen Tuvana Türkay'ın tarzına da beğeni geldi.

HALA YALNIZ

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sevgilisiz giren güzel oyuncu, o romantik günde arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yemişti.

Tuvana Türkay, spora başladı ViDEO