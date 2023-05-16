Tuvana Türkay'a ayrılık yaradı Oyuncu Tuvana Türkay iş insanı İzzet Antebi ile bir yıllık ilişkisini noktalamıştı.

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Ekranların güzel oyuncularından Tuvana Türkay, geçtiğimiz yıl iş insanı İzzet Antebi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri bir yıl süren Antebi ve Türkay'ın birbirlerine ihanet etmesi sonucu yollarını ayırdıkları ileri sürülmüştü.

Bu iddialar gündemdeyken konu hakkında hiçbir açıklama yapmayan güzel oyuncu, yeniden sosyal medyasını aktif kullanmaya başladı.

Bir süredri ekranlardan uzak olan Türkay, eski aşkına nispet yapar gibi pozlarıyla beğeni topladı.

Türkay son olark göğüs dekolteli pozuyla hayranlarından "Ayrılık yaramış" yorumları aldı.