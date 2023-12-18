Tuvana Türkay'dan derin dekolte! Beğeni butonu çöktü Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, son olarak iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı.

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Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Tuvana Türkay, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi başarılı yapımlarda yer almıştı.

'Victoria'

Şu sıralar Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde hayat verdiği 'Victoria' karakteriyle adından söz ettiren Türkay, bir yanda da sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Göğüs ve göbek dekolteli elbise

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, son olarak derin dekolteli elbisesiyle poz verdi. Göğüs ve göbek dekolteli bir elbise giyen Tuvana Türkay'ın cesur tarzına beğeni yağdı.

Güzel oyuncunun takipçileri, 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzellikte eşitiniz yok' gibi yorumlar yapıldı.