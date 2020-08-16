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    Tuvana Türkay’dan kas şov

    Pandemi sürecinde de sporunu aksatmayan oyuncu, karın kaslarını gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 14:18
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    Tuvana Türkay’dan kas şov

    Bir dönem Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen sonrasında oynadığı dizi projelerinde de sıkça adından söz ettiren oyuncu Tuvana Türkay, fit haliyle dikkat çekti.

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yapan oyuncu, sporunu da eksik etmiyor.

    KARIN KASINI GÖSTERDİI

    Karın kaslarını güçlendiren Türkay, son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Oyuncuya binlerce beğeni yağdı.

    Tuvana Türkay’dan kas şov #1

    Tuvana Türkay’dan kas şov #2

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