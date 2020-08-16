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- Tuvana Türkay’dan kas şov
Tuvana Türkay’dan kas şov
Pandemi sürecinde de sporunu aksatmayan oyuncu, karın kaslarını gösterdi.
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 14:18
Bir dönem Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen sonrasında oynadığı dizi projelerinde de sıkça adından söz ettiren oyuncu Tuvana Türkay, fit haliyle dikkat çekti.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yapan oyuncu, sporunu da eksik etmiyor.
KARIN KASINI GÖSTERDİI
Karın kaslarını güçlendiren Türkay, son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Oyuncuya binlerce beğeni yağdı.