Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem paylaşımı

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in doğum gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle kutladı ardından da fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.

29 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay, deneyimli oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in 67. doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

Türkay, Yöntem ile çekilen samimi bir fotoğrafı romantik bir mesajla paylaştı. Türkay'ın paylaşımı ise sosyal medyada 'Aşkını ilan etti' şeklinde yorumlandı.

"SENİ TEKRAR TEKRAR OKUMALIYIM"

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'i etiketlediği paylaşımında, "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu yazdı.