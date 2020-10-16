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    Tuvana Türkay'ın sevgilisi ortaya çıktı

    Yasak Elma dizisinde oynayan güzel oyuncu Tuvana Türkay, sır gibi sakladığı yeni sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 04:01
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 04:01
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    Tuvana Türkay'ın sevgilisi ortaya çıktı

    Ünlü oyuncu Tuvana Türkay uzun zamandır sevgilisiyle olan ilişkisini gizliyordu. Kameralara hiç yakalanmayan çiftin yeni aşkı, sosyal medyada belgelendi.

    Alper Potuk'la evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran Türkay, gönlümü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdı.

    SEVGİLİSİ PAYLAŞTI

    30 yaşındaki Tuvana Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan aşkının yanına gitti. Özün, Türkay'la birlikte yer aldıkları kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak kısa bir süre sonra hemen sildi.

    Birkaç gündür İngiltere'de iş insanı Erdem Özün'le tatilin tadını çıkaran Türkay, Instagram'da aşkıyla ise paylaşım yapmaktan kaçınıyor.

    ADI SELÇUK YÖNTEM'LE ANILMIŞTI

    Tuvana Türkay kısa bir süre önce oyuncu Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelmişti.

    Tuvana Türkay ın sevgilisi ortaya çıktı #1

    Tuvana Türkay ın sevgilisi ortaya çıktı #2

    Tuvana Türkay ın sevgilisi ortaya çıktı #3

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