Üç çocuk annesi ünlü fenomen Rachel Araz fıtık ameliyatı olacak

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Ünlü iş insanı Sami Kiresepi’nin eşi Rachel Araz, geçen gün rutin kontrol için hastaneye gitti. Hem kasığında hem göbeğinde 2 fıtık tespit edildi.

"ARMUT GÖBEK SANIYORDUM"

Üç çocuk annesi “Ben de kendimi armut göbek zannediyordum. Bayağı büyükmüş. Önümüzdeki günlerde ikisinden de ameliyat olacağım.” dedi.

Rachel Araz’ın bu fotoğrafını görenler, 4. çocuk geliyor diye düşündü. Rachel, “Ne zaman salopet giysem hamile sanıyorsunuz beni. Nur topu gibi fıtıkmış o göbeğimdeki şişlik.” açıklamasını yaptı.