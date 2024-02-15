Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
ensonhaber.com

Ekranların sevilen dizilerinden Üç Kız Kardeş'te rol alan Almila Ada'dan kötü haber.

Rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerine katılmak için Ayvalık'a doğru yola çıkan Almila Ada'dan kaza geçirdi.

Aracın kontrolünü kaybetti

Genç oyuncu aşırı yağış nedeniyle Bursa Gemlik'te aracın kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptı.

Trafik kazasını yara almadan atlatan 29 yaşındaki oyuncu, Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.