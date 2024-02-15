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Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı 'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Dönüş' karakterine hayat veren Almila Ada, Gemlik'te trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Ada, kontrol amaçlı hastanede tutuluyor.