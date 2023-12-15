Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar tahliye oldu ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlaması ile yargılanan Can Tanrıyar’ın tahliyesine karar verildi.

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Uçankuş televizyonunun sahibi gazeteci Can Tanrıyar, "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı. Tanrıyar, hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Can Tanrıyar'ın davası, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tahliye kararı

Tanrıyar hakkında tahliye kararı verildi.

Ayrıca Tanrıyar hakkında, Muhammed Yakut'a videolarında kullanması için bilgi ve belge sızdırma suçlaması da bulunuyordu.

"Can Tanrıyar tahliye oldu"

Tanrıyar'ın eşi sosyal medyadan haberi duyurdu. Eşiyle birlikte fotoğrafını yayınlayan Tamar Öner, "Can Tanrıyar tahliye oldu" yazdı.