Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı düğün töreni gerçekleşti

İki ay önce Roma'da nikah masasına oturan çift, düğün İstanbul'da düğün yaptı. İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliği hayranlarından tam not alırken, ikilinin düğün fotoğrafları da büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin beğenilen genç kadın oyuncuları arasında yer alan İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2 yıl önce aşk yaşamaya başladı.

Aşkları doludizgin devam eden çiftin büyük bir hayran kitlesi oluştu.

Sık sık sosyal medyada paylaşılan ikili, 2 ay önce Roma'da nikah masasına oturdu.

Düğün yaptılar

Çiftin nikah fotoğrafları uzun süre konuşularak büyük beğeni topladı.

İstanbul'da düğün töreni için gün sayan çift, dün yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yaptı.

Düğün kareleri yoğun ilgi gördü

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarında birbirleri ile çekilen kareleri paylaşıyor ve fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni topluyor.

Düğün töreni öncesinde yapılan hazırlıklara ait her kareyi hayranlarıyla paylaşan Yazıcı, düğün öncesi eşiyle pozlar da verdi.

Gelinliği tam not aldı

Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı'nın, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydiği görüldü.

Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, gelinliği ile de tam not aldı.

İşte düğünden kareler...