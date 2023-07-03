Ufuk Kaplan'ın yeni imajı
ensonhaber.com

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ve tekrar bölümleri hala ilgiyle izlenen efsane dizi Aşk- ı Memnu, oyuncularıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Aşk-ı Memnu’nun Katya'sı olarak tanımam Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. İmaj değişimiyle dikkat çeken Kaplan'ın son hali şaşırttı.

49 yaşında

Dizide kızıl olan saçlarını sarıya boyatan 49 yaşındaki Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ufuk Kaplan'ın yeni imajı

Takipçilerinden yorum ve beğeni alan Kaplan'a sarı saç da çok yakıştırıldı.