Ufuk Kaplan'ın yeni imajı Kariyerinde pek çok dizi ve film projesinde yer alan ama akıllarda Katya olarak kalan Ufuk Kaplan, imaj yeniledi.

ensonhaber.com Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ve tekrar bölümleri hala ilgiyle izlenen efsane dizi Aşk- ı Memnu, oyuncularıyla da konuşulmaya devam ediyor. Aşk-ı Memnu’nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. İmaj değişimiyle dikkat çeken Kaplan'ın son hali şaşırttı. 49 yaşında Dizide kızıl olan saçlarını sarıya boyatan 49 yaşındaki Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinden yorum ve beğeni alan Kaplan'a sarı saç da çok yakıştırıldı.