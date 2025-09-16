Ufuk Özkan intihar iddialarına yanıt verdi: "Evimde istirahatteyim"

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

İntihar ettiğine ilişkin iddiaların yayılmasının ardından Ufuk Özkan’dan ilk açıklama geldi:

"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR"

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum.

Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."