Ufuk Özkan organ nakli için listede Karaciğer yetmezliği yaşayan Özkan organ nakli için başvuruda bulundu.

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Geniş Aile, Zengin Kız Fakir ve Kalk Gidelim gibi sevilen projelerle adını geniş bir kitle duyuran 48 yaşındaki başarılı oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenildi.

Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansıdı.

Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:

"Görüşmeler yapılıyor"

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.

Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

"İyi ki varsınız."

Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

17 kilo vermişti

Canlandıracağı yeni rol için sıkı bir diyete yapan başarılı oyuncu 17 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı.