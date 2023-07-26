Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi.

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Geniş Aile dizisi ile hafızalara yer edinen oyuncu Ufuk Özkan'ın geçtiğimiz haftalarda siroz hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı.

"Şu an 2’nci evre sirozum" açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın organ nakli sırasında olduğu da söylenirken hastalığı ile ilgili güzel bir gelişme yaşanmıştı.

Ufuk Özkan'ın Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti.

Kadrodan çıktı

Ünlü isim, Öğretmen adlı komedi filminde yer alacaktı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Ufuk Özkan siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.