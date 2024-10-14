Ufuk Özkan'ın nafaka isyanı

Haber Merkezi

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan, sağlığına kavuştu.

Türkiye'de önemli projelerde yer alan ve şimdilerde de tiyatro alanında kendisini gösteren Özkan, 2 sene önce ise boşandı.

2005 yılında evlendiği Nazan Özcan'dan ayrılan Ufuk Özkan, nafaka ödüyor.

Özkan, ödediği nafakanın artmasına ilişkin konuştu ve belirlenen rakamları kazanmadığını söyledi.

Özkan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"NAFAKAM 114 BİN TL OLDU, DÜŞÜRME DAVASI AÇTIM"

Minimal yaşayamıyorum. Biliyorsunuz, 2 sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım.

"HİÇ HARCAMA YAPMASAM BİLE BU MİKTARI ÖDEYEMEM"

Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem. Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum.

"İŞTEN EVE EVDEN İŞE GİDİYORUM, GEZEN BİRİ DEĞİLİM"

Sabah'ın haberine göre Ufuk Özkan'ın devam eden açıklamasında şu detaylar yer aldı: