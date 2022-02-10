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    Uğur Arslan söyledi ünlü isimler oynadı

    Ünlü oyuncu Uğur Arslan'ın sahne aldığı mekana ünlüler akın etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 14:37
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    Uğur Arslan söyledi ünlü isimler oynadı

    Reyting rekorları kıran Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan, sadece oyunculuğundaki başarısıyla değil sesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    ÜNLÜLER HALAY ÇEKTİ

    Son zamanlarda müzik programlarına da konuk olarak çağrılan Arslan, geçtiğimiz gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

    COŞTULAR

    O gün doğum günü de olan Arslan’ı aralarında Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Onur Büyüktopçu, Demet Akbağ, Barış Falay, Esra Erol gibi isimler dinlemeye gitti. Ünlü isimler sadece dinlemekle kalmadı, sahneye çıkıp hem oynadı hem de halay çekti.

    Uğur Arslan söyledi ünlü isimler oynadı ViDEO

    Uğur Arslan söyledi ünlü isimler oynadı #1


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