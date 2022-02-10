Ünlü oyuncu Uğur Arslan'ın sahne aldığı mekana ünlüler akın etti.

Reyting rekorları kıran Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan, sadece oyunculuğundaki başarısıyla değil sesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ÜNLÜLER HALAY ÇEKTİ

Son zamanlarda müzik programlarına da konuk olarak çağrılan Arslan, geçtiğimiz gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

COŞTULAR

O gün doğum günü de olan Arslan’ı aralarında Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Onur Büyüktopçu, Demet Akbağ, Barış Falay, Esra Erol gibi isimler dinlemeye gitti. Ünlü isimler sadece dinlemekle kalmadı, sahneye çıkıp hem oynadı hem de halay çekti.

Uğur Arslan söyledi ünlü isimler oynadı ViDEO