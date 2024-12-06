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Ekranların hala yayında olan fenomen yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlendiği Gamze Özçelik'ten bir oğlu olan Uğur Pektaş'tan yıllar sonra Survivor itirafı geldi.

Dizide Murat Komiseri olarak tanıdığımız Uğur Pektaş, diziden ayrıldıktan sonra Survivor'a katılmış ve birinci olmuştu.

2020 BİRİNCİSİ

2020 yılında tekrardan yarışmaya katılan ünlü isim sakatlık yaşayarak Survivor'dan kısa sürede ayrılmıştı.

"KENDİMİ SAKATLADIM"

Ünlü isim "2020 yılındaki Survivor'a katılma sürecim ve ada maceram bir hayli ilginçti. Bir yandan oğlumu İstanbul’da bir başına bırakıp gitmek istemiyordum, bir yandan da oraları tekrar deneyimlemek istiyordum. Dominik’e gideceğim gece, uçağın kalkmasına 5-6 saat kala oğlum ağlamaya başlayınca neye uğradığımı şaşırdım. Onun o hâli benim için Survivor'ın gitmeden bitmesi anlamına gelmişti… Oradan dönebilmem için kendimi sakatlamam gerekiyordu. Bütün hücrelerime 'Sakatlanmam gerekiyor' emrini verdim. 10 gün içinde geri dönüp oğluma verdiğim sözü tutabildim." dedi.