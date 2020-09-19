Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve sevgilisi koronaya yakalandı

Çeşme'de darbedildiği iddiasıyla gündeme gelen Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul'da 2 hafta karantinada kaldıklarını açıkladı.

Erkek arkadaşı Baran Güneş ile geldiği Çeşme'de, eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk, tatilini tamamlayarak Ukrayna'nın Kiev kentine döndü.

Daria Kyryliuk, döner dönmez ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"VİRÜSE YAKALANDIK"

Genç model, kendisinin ve erkek arkadaşının virüse yakalandığını söyleyerek,"2 hafta boyunca İstanbul'da bir otelin izole katında oturarak mahsur kaldık. İnsanlarla temas kurmadık, çarşaflarımızı değiştirdik ve tek kullanımlık kaplarda yiyecek yedik." dedi.

"HER ŞEY İYİ BİTTİ"

Herhangi bir semptom görülmediğini belirten ve bu yüzden kendisini şanslı hisseden model, "Kokuları ayırt edebiliyordum, kendimi normal hissettim ve maksimum sıcaklık 37'ydi. Erkek arkadaşım kötü olmasaydı hasta olduğumu fark etmezdim. Neyse ki her şey iyi bitti ve zaten Kiev'de evdeyim" ifadeleri kullandı.

"YAŞ GÜNÜ PARTİSİNDE KAPTIK"

Öte yandan Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Partiden birkaç gün sonra orada olan birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı."

Söz konusu partinin ise Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral tarafından düzenlenen parti olduğu iddia ediliyor.