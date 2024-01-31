Ülkeden kaçıyorlar dendi! Kıvanç Tatlıtuğ'dan iddialara yanıt: 'Oğlum daha 21 aylık...' Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Londra’ya taşınacakları iddialarını, "Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum" ifadeleriyle yalandı.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine girdi.

2022 yılında da anne ve baba olan çift, Kurt Efe'yi gözlerden uzakta büyütüyor.

Şimdilerde Aile dizisinde başrol alan Tatlıtuğ hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

'Türkiye'den gidecekler' iddiası

Oğlu Kurt Efe'nin eğitimi için Türkiye'den gidecekleri öne sürüldü.

İddiaları güçlendiren olaylardan biri de Tatlıtuğ'un dizisinin final yapacak olması.

Eleştirilerin hedefi oldu

Londra'ya taşınacakları haberi kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Bunun üzerine eleştiriler de kaçınılmaz oldu.

İddiaların hedefindeki Kıvanç Tatlıtuğ'dan, konuya ilişkin açıklama geldi.

"Bu haberlere itibar etmeyin"

X hesabından açıklama yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler."