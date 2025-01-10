Ümit Erdim, Ayşe Barım iddiasıyla ilgili paylaşım yaptı

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Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia, magazin dünyasını yine karıştırmıştı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında Fuat Uğur bir yazı yazmıştı.

Uğur''un yazısında yer verdiği iddiasına göre ID İletişim şirketinin kurucu ortağı Ayşe Barım'ın ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edilmişti.

DESTEK KADAR TEPKİ DE VAR

Ayrıca Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edilmişti. Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim, açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Ajansa bağlı birçok oyuncu Ayşe Barım'a destek mesajları paylaşırken bazı oyuncular da sektörde bu durumun yıllardır olduğunu anlattı. Ümit Erdim de o isimlerden biri oldu.

"6 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİM"

Erdim, yıllar önce zayıfladığı için iş bulamadığına yönelik söylentilerin çıktığını fakat gerçeğin aslında öyle olmadığını belirterek şunları yazdı:

"Ben 6 yıl önce bunları söylediğimde bana 'Zayıflayınca iş bulamadı o yüzden öyle konuşuyor" dediler. Herkese günaydın."