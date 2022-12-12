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    Ümit Erdim: Birileri mayışmış

    2. kez baba olan Ümit Erdim, küçük kızı Ela ile çekilen fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 07:29
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 07:31
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    Ümit Erdim: Birileri mayışmış

    Uzun zaman önce ekranlara ara vererek pilot olan Ümit Erdim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    2018'de kızları Ses'in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Ümit Erdim ve Seda Erdim, 22 Eylül'de de kızları Ela'yı kucaklarına almıştı.

    Instagran hesabından zaman zaman ailesiyle çekilen fotoğraflarını yayınlayan Ümit Erdim, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "Birileri mayışmış"

    Erdim, kızı Ela ile çekilen fotoğrafını "Birileri mayışmış" notuyla yayınladı. Ela'nın, ablası Ses'e olan benzerliği ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

    Ümit Erdim: Birileri mayışmış #1

    Ümit Erdim: Birileri mayışmış #2


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