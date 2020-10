Ümit Erdim: Hanım beğeniyorsa tamam

Eşiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Ümit Erdim, samimi açıklamalarda bulundu.

Tüp mide ameliyatıyla 60 kilo vererek adeta bir deri bir kemik kalan Ümit Erdim, eşi Seda Çınar ile Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

"İTAAT ET RAHAT ET"

Eşiyle iki yıl aradan sonra Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncu Ümit Erdim, "Her gün daha da kalabalık oluyor. Beni buraya getiren şey hanımcılık, Nişantaşı'na hanım için gelinir. Hanım fit olunca ben de fit oldum o beğeniyorsa sorun yok. İtaat et rahat et." diyerek, espri yaptı.

"ERKEKLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"

Erdim, geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine erkek oyuncularda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtip, "Kiloluyken üç uzun metraj başrol filmim var, demek ki erkek için geçerli değil bu. Hanımların tarafını onlar daha iyi bilir onlar o tarafın dinamiklerini daha iyi bilir, öyle demişse mutlaka bir bildiği vardır. Biraz çorba o mevzu, yani kiloya kadar başka faktörler var aslında o taraf için aynı şeyi söyleyemem." şeklinde konuştu.