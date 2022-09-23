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- Ümit Erdim ikinci kez baba oldu
Ümit Erdim ikinci kez baba oldu
Seda Erdim ile Mayıs 2017'de nikâh masasına oturan Ümit Erdim, bir kez daha baba olma sevinci yaşadı.
- Haber Merkezi
- 23.09.2022 - 07:07
- Güncelleme : 23.09.2022 - 07:09
2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.
37 yaşındaki oyuncu, Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"Ela Hanım geldi"
İkinci kez kız babası olan Erdim, "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı" mesajını yazdı.