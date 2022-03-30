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    Ümit Erdim ikinci kez baba oluyor

    Bir kızı olan Seda-Ümit Erdim çifti, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 14:33
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    Ümit Erdim ikinci kez baba oluyor

    Yıllar önce yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi ile ünlenen 36 yaşındaki Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturdu.

    2018 yılında ilk kızı Ses'i kucağına alan Erdim, ikinci müjdeli haberi de verdi.

    "SES ABLA OLUYOR"

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ümit Erdim, kızı ve eşiyle fotoğrafını paylaşarak ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

    Oyuncu paylaşımında, "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz." dedi.

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    Ümit Erdim ikinci kez baba oluyor #2

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