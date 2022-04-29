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    Ümit Erdim, Oğuzhan Koç'lu mesajı ifşa etti

    Ümit Erdim, bir takipçisinden gelen Oğuzhan Koç içerikli mesajları ifşa ederek duygularını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 07:16
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    Ümit Erdim, Oğuzhan Koç'lu mesajı ifşa etti

    Hayat Bilgisi'nin canlandırdığı Arif karakteiyle ünlenen Ümit Erdim, oyunculuktan uzak kalarak pilot oldu.

    Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un pilotluğunu da yapan Ümit Erdim kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

    "Bizi Oğuzhan'a ulaştır"

    Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan takipçisi, Ümit Erdim'e gönderdiği mesajda ''Ümit selamlar, Oğuzhan Koç'a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak. Yardımcı olabilir misin?'' ifadelerini kullandı.

    "Beleş barbekü"

    Takipçisi, Ümit Erdim'e mesajın devamında ise "İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın" dedi.

    Tepki gösterdi

    Kendisine gelen mesaj karşısında sinirlenen Ümit Erdim, mesaja tepki göstererek “Bizi bu kalitesizlik, bu üslupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Ümit Erdim, Oğuzhan Koç lu mesajı ifşa etti #1

    Ümit Erdim, Oğuzhan Koç lu mesajı ifşa etti #2


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