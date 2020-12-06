Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.648
-0.16%
EXEN Coin
11.16
4.78%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi

    Sözcü’nün internet sitesinde İBB’de görev yapan doktor Ümit Erdem’in koronadan dolayı ölüm haberi yayınlandı. Ancak soyadı karışıklığı ile haberi okuyanlar ölen kişinin Ümit Erdim olduğunu sandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 15:59
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 16:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktoru Ümit Erdem, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

    30 yıldır İBB’de görev yapan Erdem’in ölüm haberi, Sözcü gazetesinde yer alırken, gazetenin internet sitesinde hayatını kaybeden kişinin oyuncu Ümit Erdim, olduğu yazdı.

    Okuyucuları şoke eden duyurudan sonra hatasını fark eden Sözcü paylaşımını düzeltti ancak tepki çekti.

    “TIKLARLAR BOL BOL İNŞALLAH”

    İlk tepkiyi ise oyuncunun kendisi verdi.

    Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdim, “Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah.” dedi.

    Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi #1

    Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi #2

    Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir