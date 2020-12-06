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Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi

Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi

Sözcü’nün internet sitesinde İBB’de görev yapan doktor Ümit Erdem’in koronadan dolayı ölüm haberi yayınlandı. Ancak soyadı karışıklığı ile haberi okuyanlar ölen kişinin Ümit Erdim olduğunu sandı.