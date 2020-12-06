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- Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi
Ümit Erdim, Sözcü’de çıkan ‘ölüm’ haberine sinirlendi
Sözcü’nün internet sitesinde İBB’de görev yapan doktor Ümit Erdem’in koronadan dolayı ölüm haberi yayınlandı. Ancak soyadı karışıklığı ile haberi okuyanlar ölen kişinin Ümit Erdim olduğunu sandı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 15:59
- Güncelleme : 06.12.2020 - 16:29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktoru Ümit Erdem, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
30 yıldır İBB’de görev yapan Erdem’in ölüm haberi, Sözcü gazetesinde yer alırken, gazetenin internet sitesinde hayatını kaybeden kişinin oyuncu Ümit Erdim, olduğu yazdı.
Okuyucuları şoke eden duyurudan sonra hatasını fark eden Sözcü paylaşımını düzeltti ancak tepki çekti.
“TIKLARLAR BOL BOL İNŞALLAH”
İlk tepkiyi ise oyuncunun kendisi verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdim, “Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah.” dedi.