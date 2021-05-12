Ümit Erdim'in Ses'i üç yaşına bastı

Kızı Ses 3 yaşına giren Ümit Erdim, ev partisinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle gönüllere taht kurmuş Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim, küçük kızları SEs için sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

PASTASI KENDİNDEN BÜYÜK

Çift, pandemi nedeniyle kutlamayı Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde ailece yaptı. Üç yaşına basan Ses’in pastası boyundan büyüktü.

Ümit Erdim ile Seda Erdim, 2017’de nikah masasına oturmuş, 2018’de kızları Ses dünyaya gelmişti.