Ümit Karan: Biz donla duş alıyorduk

Ümit Karan: Biz donla duş alıyorduk

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Saba Tümer, eski futbolcu Ümit Karan’la Instagram’da buluştu.

Sunucu Saba Tümer, uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Karan'la Instagram'da canlı yayın yaptı.

"YABANCILAR RAHAT"

Ünlü sunucu, Karan’a “Soyunma odasında donla mı duş alıyorsunuz?” diye sordu. 43 yaşındaki eski futbolcu, dikkat çeken soruya, "Yabancılar rahat. Biz donla duş alıyoruz." yanıtını verdi.

"ÇOK EĞLEDİK"

Yayın sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tümer, "Yine çok eğlendik. Seviyorum seni Ümit Karan" mesajını yayınladı.