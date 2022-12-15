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    Umreye giden Emina Jahovic'ten başörtülü fotoğraf geldi

    Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umreye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 08:11
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 08:13
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    Umreye giden Emina Jahovic'ten başörtülü fotoğraf geldi

    İki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliklerini bitiren ve nafaka sorunlarıyla gündeme gelen Emina Jahovic maneviyata yöneldi.

    Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaşan Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in protez tırnaklarını çıkarması da dikkatlerden kaçmamıştı.

    Başörtülü paylaşım

    Mustafa Sandal'ın umreye giden eski eşi başörtülü pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Emina'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

    Umreye giden Emina Jahovic ten başörtülü fotoğraf geldi #1

    Umreye giden Emina Jahovic ten başörtülü fotoğraf geldi #2

    Umreye giden Emina Jahovic ten başörtülü fotoğraf geldi #3


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