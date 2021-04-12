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    Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu

    Estetik tutkusundan vazgeçemeyen Umut Akyürek, şimdi de gözlerini yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 07:09
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 08:57
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    Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu

    Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Estetiksiz halini merak edenler için 17 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek, dudak dolgusu iddialarını yalanlamıştı.

    "DUDAKLARIM YÜZÜNDEN ÜZÜLÜRDÜM"

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu sefer de orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum.” notunu eklemişti.

    Estetik tutkusundan vazgeçemeyen Akyürek, Hollywood yıldızı Angelina Jolie’ye benzetiliyor.

    Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu #1

    Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu #2

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