Umut Akyürek, kardeşi Berat Akyürek ile kavgalı! İşinden etti iddiası Şarkıcı Umut Akyürek ile kardeşi Berat Akyürek'in arasının bozuk olduğu iddia edildi. Ünlü isim, kardeşini işinden etti.

ensonhaber.com

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı, bu kez farklı bir konu ile gündeme gelmeyi başardı.

Umut Akyürek ile kardeşi Berat Akyürek'in arasının bozuk olduğu ortaya çıktı.

Küslüğün sebebini ise Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı, şöyle özetledi:

"Kardeşiyle arası bozuk"

"Umut Akyürek'in kendisi gibi şarkıcı kardeşi Berat Akyürek, Taksim'de meşhur bir kulüpte 5 aydır her cuma sahneye çıkıyordu. Bundan 4 ay kadar önce bir gün Umut Akyürek'le eşi Oktay Ertuğrul, Berat Akyürek'i dinlemek için kulübe gitti. Onlar en ön sırada oturdular. Kulüp o geceden kısa bir süre sonra Berat Akyürek'le yollarını ayırmaya karar verdi. Yerine de Umut Akyürek ve eşiyle anlaştı. İşletmenin patronu, Berat Akyürek'e sesli bir mesaj atarak durumu bildirdi.

"Ben buraya çıkarsam buranın kalitesini artırırım"

Durumdan şüphelenen ancak önceleri ses çıkarmayan Berat, acaba 'Ablamla kulüp sahibi konuştu, benim ayağım mı kaydırıldı' ihtimalini düşündü. Berat bir süre sonra bir mesaj alıyor ve mesajda 'Ablanız Umut Akyürek sizin sahne aldığınız kulüpte sahne almak istemiş, sizin yerinize artık onu tercih etmişler. 'Ben buraya çıkarsam buranın kalitesini artırırım' demiş' Bunun üzerine kardeşler arasında bir tartışma, soğukluk ve küslük başlamış. Bu gerginliğe eşler de dahil oldu.

Berat Akyürek bu olaydan sonra ablasına 'Allah sizi ıslah etsin' mesajını çekmiş."