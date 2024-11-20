Umut Akyürek kızı Melek Bal'ın son halini paylaştı

Haber Merkezi

Umut Akyürek, 2004 yılında kendisi gibi şarkıcı Oktay Ertuğrul ile evlemişti. Ünlü çift 2005 yılında da kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.

HASTANEYE YATIRILMIŞTI

Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay Melek Bal, madde bağımlısı olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle hastaneye yatırılmıştı.

Günler sonra paylaşım yapan şarkıcı, kızının da yer aldığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.