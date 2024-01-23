Umut Akyürek yüzünün son halini paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı Estetik operasyonları abartan en son alın daraltma ameliyatı olan şarkıcı Umut Akyürek, son paylaşımıyla gündem oldu.

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ensonhaber.com

Son dönemde şarkılarından daha çok yaptırdığı estetiklerle konuşulan Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek, değişimiyle gündemden düşmüyor.

Yerli Angelina

Akyürek, en son geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilmişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek son olarak alın daraltma ameliyatı olmuştu.

Akyürek, yüzünün son halini paylaştı. Ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü şarkıyı beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

'Abartmadın mı?'

Akyürek'e; 'Güzel kadın', 'Her hali olay', 'Abartmadın mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek, yeni saç stiliyle de dikkat çekti.