Umut Akyürek'in son yaptırdığı estetik operasyon şoke etti: Alın daraltma Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme geliyor. Akyürek'in son yaptırdığı estetik ağızları açıkta bıraktı.

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Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son yaptırdığı operasyonla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek, bu defa estetiğin dozunu kaçırdı. Umut Akyürek öyle bir operasyon geçirdi ki duyanlar inanamadı.

Takipçilerine estetik operasyonla ilgili bilgi veren Umut Akyürek şunları yazdı:

Alın daraltma

'Ameliyatım başarıyla geçti her şey yolunda. Alın daraltma ameliyatı geçirdim'

Takipçiler şok

Umut Akyürek'in paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Akyürek'in takipçileri, daha önce hiç duymadıkları alın daraltma ameliyatı için adeta yorum yağmuruna tuttu.