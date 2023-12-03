Haberler



Magazin



Umut Evirgen aradığı aşkı sonunda buldu! İşte eşi Alina Boz ile düğün kareleri...

Umut Evirgen aradığı aşkı sonunda buldu! İşte eşi Alina Boz ile düğün kareleri... Umut Evirgen ve Alina Boz, bir teknede gerçekleştirdikleri düğün törenleri ile dünyaevine girdi. Çiftin düğün gününden fotoğraflar paylaşıldı.