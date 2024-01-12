Umut Evirgen ile Alina Boz balayında! Balayı için Danimarka'yı tercih eden ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen, burada iki Michelin yıldızlı Eric Vildgaard'ın restoranında yemek yedi.

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Ünlü işletmeci Umut Evirgen ve Alina Boz, 6 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak Emirgan'da bir teknede evlenmişlerdi.

Düğünden sonra hastalandılar

Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanan taze aşıklar, balayına gidememişti.

"Çok fena bir salgın var"

Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası... Acelesi yok balayının, karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" demişti.

Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz gün soluğu Danimarka'da aldı.

Michelin yıldızlı mekanlara gittiler

Kısa süreli bir tatil yapacak olan ünlü çift, dünyaca ünlü şeflerin bulunduğu Danimarka'da iki Michelin yıldızı bulunan Eric Vildgaard'ın restoranını ziyaret etti. Boz ve Evirgen, ünlü şefle poz vermeyi de ihmal etmedi.