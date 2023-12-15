Umut Evirgen ile evlenen yeni gelin Alina Boz, kendini anlattı Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen evlendi. Güzel oyuncu, nasıl biri olduğundan bahsetti.

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Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan ünlü oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen, 2 Aralık'ta Halas Gemisi’nde gerçekleşen sade bir düğün töreniyle evlendi.

Ünlü yağdı

Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

"Bir devir kapanıyor"

Nikahta bomba bir açıklama yapan Özge Özpiriçci, "Bir devir kapanıyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen ile nikah masasına oturan Alina Boz, Marie Claire dergisine konuştu.

İşte Alina Boz'un açıklamalarından ara başlıklar..

- Aşık Alina’nın nasıl biri olduğunu bana değil, sevgilime sormanız lazım. Bir beklenti ile ilişki yaşamamak gerekiyor. İlişkide akışta olmak güzeldir.

- Setlerde büyüdüm. Keyifli ama disiplinli bir oyun alanıydı benim için.

"Keyifli bir dönemimdeyim"

- Erken yaşta çalışmaya başladığım için kendimi olgun buluyorum. Keyifli bir dönemimdeyim.

- Güzel ve kalabalık bir ailede yetiştim, çok şanslıyım.

- İşim gereği göz önünde olmaya artık alıştım.

- Senaryo iyi değilse ortaya iyi bir iş çıkması çok zor.

- Her karakterin bana dokunan bir yanı mutlaka olmuştur, ayrım yapmak istemem.

- Umut’un (Evirgen) filmi ‘Annesinin Kuzusu’nu çok beğendim.

"Ona eşlik etmek çok keyifli"

- Umut’un heyecanla yürüdüğü bu yolda, ona eşlik etmek çok keyifli.

- Çok kış tatili insanı değilim. Kış sporlarıyla da ilgim yok.

- Yeni yılda iyi bir film çekmek ve iyi notlarla okulumu bitirmek istiyorum.