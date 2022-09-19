Petrol
89.85
-1.64%
Euro
18.3158
0.18%
Dolar
18.2886
0.18%
Altın
979.08
-0.45%
Borsa
3364
0.00%
Bitcoin
348.867
-5.40%
BTXN Coin
8.13
4.23%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son sevgilisi Umut Evirgen'i de hayatından çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı

    Bir süredir birlikte olan ve birlikteliklerini gizleyen Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini ilan etmişlerdi.

    Beraber Yunanistan'a aşk tatiline çıkan ünlü çiftten kötü haber geldi. Serenay Sarıkaya, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisİ Umut Evirgen'i terk etti.

    "Yorulduk"

    Sarıkaya'nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik." dediği öğrenildi.

    Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı #1

    Karşılıklı göbek attılar

    Sarıkaya'nın yeni sevgilisi Umut Evirgen ile eski sevgilisi Cem Yılmaz, Melike Şahin'in konserinde karşılıklı göbek atmıştı. O görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

    Güzel oyuncunun, bu görüntülerden de rahatsız olduğu iddialar arasında...

    Cem Yılmaz ile Umut Evirgen pişti oldu ViDEO

    Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı #2

    Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı #3

    Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı #4

    Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı #5

    Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı #6


    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Çürük muzu 'yerli' etiketiyle sattılar
    3. Sayfa

    Çürük muzu 'yerli' etiketiyle sattılar

    Tekirdağ, modifiyeli araç tutkunlarını ağırladı
    Otomobil

    Tekirdağ, modifiyeli araç tutkunlarını ağırladı

    Görüş Bildir