Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya ayrıldı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son sevgilisi Umut Evirgen'i de hayatından çıkardı.

Bir süredir birlikte olan ve birlikteliklerini gizleyen Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini ilan etmişlerdi.

Beraber Yunanistan'a aşk tatiline çıkan ünlü çiftten kötü haber geldi. Serenay Sarıkaya, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisİ Umut Evirgen'i terk etti.

"Yorulduk"

Sarıkaya'nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik." dediği öğrenildi.

Karşılıklı göbek attılar

Sarıkaya'nın yeni sevgilisi Umut Evirgen ile eski sevgilisi Cem Yılmaz, Melike Şahin'in konserinde karşılıklı göbek atmıştı. O görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Güzel oyuncunun, bu görüntülerden de rahatsız olduğu iddialar arasında...

Cem Yılmaz ile Umut Evirgen pişti oldu ViDEO