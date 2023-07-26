Umut Evirgen ve Alina Boz Yunanistan'a gitti
ensonhaber.com

Güzel Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Sürpriz ayrılığın ardından da ilginç bir gelişme yaşanmıştı.

Umut Evirgen ve Alina Boz tatilde

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan çapkınlığıyla nam salan işletmeci ünlü işletmeci Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.

Umut Evirgen ve Alina Boz Yunanistan'a gitti

Yunanistan’da aşk

İki haftadır beraber olan çift, Yunanistan’a gitti. Taze aşıklar Mikonos’ta tatil yapıyorlar. Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün de eşlik etti.

Umut Evirgen ve Alina Boz tatilde

Sırtına aldı

Evirgen, 60.9 bin takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından Boz'u sırtına aldığı anları paylaştı. Aşıkların pozuna 3 bine yakın beğeni gelirken, ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.