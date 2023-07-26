Umut Evirgen ve Alina Boz Yunanistan'a gitti

Güzel oyuncu Alina Boz, uzun süredir kendisinden 17 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Sürpriz ayrılığın ardından da ilginç bir gelişme yaşanmıştı.
Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan çapkınlığıyla nam salan işletmeci ünlü işletmeci Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.
Yunanistan’da aşk
İki haftadır beraber olan çift, Yunanistan’a gitti. Taze aşıklar Mikonos’ta tatil yapıyorlar. Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün de eşlik etti.
Sırtına aldı
Evirgen, 60.9 bin takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından Boz'u sırtına aldığı anları paylaştı. Aşıkların pozuna 3 bine yakın beğeni gelirken, ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.