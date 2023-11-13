Umut Evirgen'den sürpriz hamle: Eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı sildi Oyuncu Alina Boz ile evlilik hazırlığı içinde olan Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya’yı takip etmeyi bıraktı.

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Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın makyaj masasında verdiği pozları beğenmişti. Alina Boz ile evlilik hazırlığı yapan Evirgen’in bu beğenisi herkesi şaşırtmıştı.

Durumu yaklaşık bir saat sonra fark eden ünlü işletmeci, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasına engel olamamıştı.

"Eli çarpmıştır"

Aralarında kıskançlık olmadığını söyleyen oyuncu Alina Boz, geçenlerde Umut Evirgen’in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın bir fotoğrafını beğenip geri çekmesine "Eli çarpmıştır" demişti.

Serenay Sarıkaya’yı takipten çıktı

Evirgen, elinin çarpmaması için yeni bir önlem aldı. Ünlü işletmeci, Serenay Sarıkaya’yı takipten çıktı.

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen; Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birliktelikle tanındı.