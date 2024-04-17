Umut, Nusema'yı aldatıyor! Kızılcık Şerbeti'nin figüran ilanı gündem oldu Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanına Umut'un Nursema'yı aldattığı sahne damga vurdu.

ensonhaber.com

Son dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Dizi bu defa Umut'un Nursema'yı aldattığı sahne damga vurdu.

Sevişirken yakalıyor

Nursema boşanmaya karar verdiği eşi Umut ile son bir kez konuşmak için evine geliyor ancak gördüğü sahne karşısında adeta yıkılıyor.

Nursema şok

Kendi evinde Umut'u başka bir kadınla gören Nursema, öfkeden deliye dönüyor.

"Öpüşme göreceğiz"

Sahnede rol alacak figüranın arandığı ilan ortaya çıktı. Sahnenin detayları da bu sayede öğrenilmiş oldu. Umut'un Nursema'yı aldattığı sahnede rol alan figüran ilanında, '25-35 yaş/ Umut'la barda tanışıp kendine içki ısmarlatıyor, bölüm finalinde kız Umut'la sevişirken Nursema geliyor ve aralık kapıdan gözüküyor.

Bölüm finali veriyoruz. İç çamaşırı gibi olan gecelik olacak üstünde ve öpüşme göreceğiz gibi, fakat ulusal kanal olduğundan zaten çok uzun uzun göremeyeceğiz bilgisi geldi.' ifadelerine yer verildi.

8 bin TL

Bütçe olarak da 8 bin TL nakit verildi.