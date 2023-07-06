Umut Oğuz: İşsiz kaldım Adanalı dizisinin 'Fiko'su oyuncu Umut Oğuz, uzun süre işsiz kaldığını açıkladı.

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Ünlü oyuncu Umut Oğuz, eskilerin unutulmaz projelerinden Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Fiko' karakteriyle ünlenmişti.

"İnce bir çizgi yakaladık"

Umut Oğuz, önceki gün bir derginin gecesine katıldı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren oyuncu, "Kendi potansiyelimde stand up yapıyorum, eylül ayı itibarıyla Amerika'da yapacağım. İnce bir çizgi yakaladık, gayet de güzel ilerliyoruz." dedi.

Uzun süre işsiz kaldığını anlatan ünlü isim, "Hayatımda hep cömert oldum, hiç cimri olmadım. Ufak tefek yatırımlar yaptım, o dönemde beni onlar ayakta tuttu.

"Hiç kimseden para dilenmedim"

Hiç kimseden para dilenmedim. Allah'a şükür kimseye muhtaç kalmadım. Bir şekilde ayakta kalıyorum ve mutluyum. Televizyon dizileri bana uymuyor. Eskiden çok iyi izleniyordu diziler." şeklinde konuştu.

"Üç dakikada 300 tane hata buluyorum"

Günümüz dizilerini beğenmediğini belirten Umut Oğuz, "Bu dizileri görünce oynar mıyım bilemiyorum. 'Her yol mübahtır, yeter ki izlensin' modundalar. İnanmadığım bir işi oynamak istemiyorum. Bugün artık her şey para odaklı oldu. Üç dakikada 300 tane mantık hatası buluyorum. Allah yardım etsin bunlara inanmadan yazan, oynayan ve yöneten herkese." ifadelerini kullandı.

Umut Oğuz, telif hakları konusunda tepkisini de dile getirdi: "Telif haklarında tekrar para almıyoruz. O kadar emeğimiz var. Sözleşme imzalatıyorlar ve evrendeki bütün haklarımızı devrediyoruz.

Paris'te bir arkadaşım var, kendisi çok iyi dostumdur. Sohbet ediyoruz ve '20 yıl önce oynadığım bir projeden bana hala para yatıyor' diyor.

"Alacaklarım bile var."

Bakın '20 yıl' diyor! Benim 20 yıldır dizilerim yayınlanıyor, telif almıyorum. Hala oynadığım bazı projelerden alacaklarım bile var."