Haber Merkezi
Milyonlarca takipçisi olan fenomen Danla Bilic, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden Danla Bilic, son yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.
KAZANIN VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Atlara olan düşkünlüğünü sık sık dile getiren fenomen isim, ata bindiği sırada düştüğü anları paylaştı. Sakince ata bindiği sırada bir anda Bilic, kendini yerde buldu.
Sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren isim, kazadan kıl payı kurtuldu. Bilic'in yayınladığı düşme videosu ise kısa sürede gündem oldu.
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