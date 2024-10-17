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Ünlü fenomen Danla Bilic attan düştü! O anları paylaştı

Ünlü fenomen Danla Bilic attan düştü! O anları paylaştı Bir süre önce Milli futbolcu Doğan Alemdar ile ilişkisine son veren Danla Bilic, attan düştüğü videoyu Instagram hesabından yayınladı.