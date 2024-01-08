Ünlü fenomen Danla Bilic yaptırdığı estetikleri sıraladı YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, estetik operasyonlarını anlattı.

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Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü fenomen Danla Bilic, şimdi de estetikleriyle gündem oldu. Bilic, hakkında sorulan soruya verdiği cevapla gündem oldu.

Bilic'e sosyal medya hesabından bir takipçisi, yaptırdığı estetikleri sordu.

Estetik yaptırdığını başından beri yalanlamayan fenomen, yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.

Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Fenomen yaptırdığı estetikleri şöyle anlattı:

"Dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım"

"Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım.

Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu.

Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim biliyorsun.

Son üç senedir de sadece maseter&alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum. Göğüslerimi de yaptırdım."