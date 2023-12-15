Ünlü fenomen Danla Blic'ten yatak pozu: "Bebeğiniz" Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden Danla Bilic, yatakta verdiği pozlarıyla olay oldu. Fenomene yorum yağdı.

ensonhaber.com

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, kısa bir süre önce rap şarkıcısı Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşkları dolu dizgin süren ikiliden Danla Bilic, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu.

Danla Blici'in yatak üstünde verdiği seksi pozuna beğeni yağdı.

"Bebeğiniz"

Bilic, gündem yaratan karelerine "Bebeğiniz" notunu düştü. Tarzıyla takipçilerinden tam not alan ünlü fenomene yorum ve beğeni yağdı.

"İyi ki doğdun diğer yarım"

"İmdat İmdat" şarkısıyla tanınan Çakal, geçtiğimiz haftalarda "İyi ki doğdun diğer yarım" notuyla hikayeler bölümünden paylaşımda bulunmuştu.