Ünlü fenomen Merve Taşkın sevgilisinden şiddet gördü! 1 yıl sonra itiraf etti Sosyal meyanın ünlü fenomenlerinden Merve Taşkın sevgilisi tarafından uğradığı şiddeti paylaştı. Taşkın, "Burnumu yumrukluyor, cinsel organıma tekmeler atıyordu" dedi.

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Aylık kazancı, müstehcen pozları ve paylaşımlarıyla gündem düşmeyen ünlü fenomen Merve Taşkın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmiş, kısa süre ülkeden ayrılıp geri dönmüştü.

Onlyfans yıldızı sevgilisinden gördüğü şiddeti paylaştı ve kan donduran detayları açıkladı.

"7-8 ayında şiddet gördüm"

"Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. Üzgünüm, bunları paylaşırken size acımanızı veya tepki vermenizi sağlamak için değil" diyen fenomen şunları söyledi:

"3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu. Belki o zaman böyle yorumlar gelecekti:

"Yaşadıklarımı içimde bastırdım"

'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.' Ama o zaman bu cümleyi kaldıracak bir psikolojik dayanıklılığım yoktu. Paylaşmaktan kaçındım, fotoğraflarıma bakmaktan kaçındım, hatta konuşmaktan bile kaçındım. Yaşadıklarımı içimde bastırdım ve sanki hiç olmamış gibi davrandım. Ama maalesef bastırılan duygular er geç ortaya çıkıyor.

"Her seferinde affediyordum"

Kendimi daha güçlü hissettiğim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım. Ta bugüne kadar. İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ve belki de kabul edilebilirdi, ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bir şekilde bunun bana yapıldığını kabul ediyordum. Her seferinde affediyordum çünkü içimdeki sorunlu olduğumu ve bunların benim yüzümden olduğunu ve belki de bunu hak ettiğimi düşünüyordum.

'O' da bana bunları hak ettiğimi hatta daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Benimki sevgiye muhtaçlık ve bağımlılıktı. En ufak bir sevgi kırıntısına bile razıydım. Ama onunki sevgi olamazdı, çünkü sevdiğin bir insana şiddet uygulayamazsın.

"Cinsel organıma tekme atıyordu"

Özsaygımı fazlasıyla kaybettim. Kendime bunların yapıldığını kabul ediyorsam kendimi ne kadar seviyor olabilirdim ki? Kendimi sevmezken bir başkası beni nasıl sevebilirdi? Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki, şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu.

"Öldürmekle tehdit ediyordu"

Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa da vururken yanlışlıkla ölebilirdim çünkü tehlikeli yerlerime fazlasıyla vuruyordu. Parmaklarımda kalıcı bir hasar dışında bir şey kalmadı. Parmaklarımda bağlar neredeyse kopuyormuş gibi olmuş, eğer kopmuş olsalardı ameliyat olmam gerekebilirdi, ama şükürler olsun ki kopmadı ve doktor 1 yıl içinde iyileşeceğimi söyledi."

"Yalnız değilsiniz"

Merve Taşkın yaşadıklarını anlatırken "Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum" dedi ve ekledi: "Yalnız değilsiniz, evet, belki zor olacak ama bir gün içinizde o bırakma gücünü bulup bıraktıktan sonra yavaş da olsa iyileşeceksiniz. Hiçbir şey, her gün şiddet görmekten daha kötü olamaz. Bu yaşadığım travmanın acımın görünür olmasını istedim sadece.

"Her şey benim seçimimdi"

Çünkü görünür olursa, ben de kaçamayacağım, yüzleşmek zorunda kalacağım. Bu süreçte beni kurtarmaya çalışan ama ben istemediğim için kurtaramayan, ama her zaman benim eski hayatıma geri dönmemi bekleyen ve döndüğümde de bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her şey benim seçimimdi ve seçimlerimin sonuçlarını yaşadım."