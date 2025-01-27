Ünlü fenomen Özlem Öz 5. kez hamile olduğunu açıkladı! Takipiçileri tepki gösterdi

Haber Merkezi

Örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla yargılanan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, gündemden düşmüyor.

Lüks yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen fenomen çiftten Özlem Öz bir süre önce doğum yapmıştı.

Özlem Öz 5.kez hamile olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Bu paylaşımıyla tepkiler de alan fenomene olumlu ve olumsuz pek çok mesaj yağdı.

Özlem Öz gelen mesajlardan sonra hamilelik testi yaptığı anları paylaşarak şunları yazdı:

"KADIN SEVAP ALIR"

"Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem.. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez!

Bir kadın gebe kaldığı zaman, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri namaz kılmış ve Allah yolunda cihad etmiş gibi ona sevab yazılır. Doğum sancısı çekerken aldığı sevabı hiç kimse bilemez. Doğumdan sonra da çocuğunu her emzirdiğinde, bir hayat kurtarmış gibi sevap alır. (Râmûzül-Ehâdis)."